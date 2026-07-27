Минэнерго Казахстана сообщает о возобновлении работы КТК после атаки БПЛА

Минэнерго Казахстана: КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей Минэнерго Казахстана сообщает о возобновлении работы КТК после атаки БПЛА

Москва27 июл Вести.Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) восстановил прием нефти от грузоотправителей и проведение погрузочных операций через морской терминал в порту Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск говорится в сообщении ведомства

Погрузочные операции на морском терминале КТК были остановлены 23 июля по соображениям безопасности. Произошло этого из-за того, украинские дроны атаковали несколько танкеров во время погрузки на терминале КТК в Новороссийске.

МИД Казахстана осудил атаки беспилотников на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру КТК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаки по инфраструктуре КТК можно расценивать как атаку Украины на Казахстан, РФ и США.