МИД РФ призвал к международной оценке атак Киева на морской терминал КТК Захарова призвала к международной оценке атак Киева на морской терминал КТК

Москва20 июл Вести.За атаками на танкеры во время погрузочных работ на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) стоит киевский режим. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте министерства.

В сообщении сказано, что в период с 17 по 20 июля во время погрузки на причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 морского терминала КТК в Новороссийске атаке с помощью дронов подверглись несколько танкеров. По информации пресс-службы КТК, суда шли под флагами иностранных государств, на борту был международный экипаж. Пострадавших нет, но корпуса получили повреждения.

В том, что за этим нападением стоит киевский нацистский режим, нет никаких сомнений говорится в сообщении Захаровой

По словам официального представителя МИД РФ, это пятый акт агрессии против гражданского объекта компании. Захарова заявила также, что Вооруженные силы Украины не прекращают попытки "нанести невосполнимый урон КТК", который объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, Соединенных Штатов и ряда стран Западной Европы. Захарова оценила удары по объектам как атаку и на интересы государств-участников, среди которых есть и те, кто оказывает военную помощь Украине, а также как подтверждение намерения Украины "еще больше дестабилизировать ситуацию на мировых нефтяных рынках".

Захарова добавила, что в МИД РФ осуждают "этот теракт и действия всех сторон, способствовавших его планированию и реализации", а также призывают международное сообщество дать оценку произошедшему.