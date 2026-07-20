КТК сообщил о новой атаке БПЛА на танкер в Черном море

Танкер КТК был атакован беспилотником во время погрузки КТК сообщил о новой атаке БПЛА на танкер в Черном море

Москва20 июл Вести.Танкер NELSA подвергся атаке БПЛА на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает пресс-служба компании.

Беспилотник попал в кормовую часть, возник пожар на палубе и в отсеках судна.

Террористическая атака беспилотным летательным аппаратом была произведена на танкер NELSA находившийся на погрузке у ВПУ-1 сообщили в пресс-службе КТК

Пожар потушили в течение нескольких часов. Экипаж за исключением капитала и старшего помощника эвакуировали на буксирах. Погрузка нефти остановлена, разлива нефти и ее воспламенения не допущено.

В компании напомнили, что предыдущая атака ВСУ на гражданские морские танкеры КТК была резко осуждена МИД и Минэнерго Казахстана.

Однако несмотря на то, что указанные заявления безусловно были получены адресатами, 20 июля 2026 года вновь был атакован гражданский морской танкер на морском терминале КТК подчеркнули в КТК

17 июля нефтяной танкер Nordic Zenith, следовавший для погрузки нефти на терминал КТК, загорелся после двух атак. 19 июля в ходе погрузки на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 терминала КТК на Черном море атаке БПЛА подверглись два морских танкера - ASIA и NISSOS IOS. Атаки на танкеры в Черном море МИД Казахстана назвал экономическим посягательством на свои интересы.