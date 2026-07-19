Москва19 июл Вести.Морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в Новороссийске подвергся террористической атаке. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Враг нанес удар 19 июля.

В ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера "ASIA" , нефть компании "Тенгизшевройл" ("Шеврон") и "NISSOS IOS", нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК "КазМунайГаз"), подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале КТК

На танкере "ASIA" возник пожар, который удалось потушить. В настоящее время погрузка нефти остановлена, разлива продукции не допущено. Проводится оценка ущерба самих танкеров.

Отмечается также, что на борту танкеров под флагами Либерии ("ASIA") и Маршалловых островов ("NISSOS IOS") находятся международные экипажи — они не пострадали, медицинская помощь не запрашивалась. Среди сотрудников КТК также нет жертв или пострадавших.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Новороссийске — это ключевой морской терминал, который объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В отношении КТК никогда не вводились санкционные или ограничительные меры.

В компании отметили, что это уже 5-я атака в отношении гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права.