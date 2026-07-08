Песков: удар ВСУ по танкерам и нефтепроводу – террористическая деятельность

Песков назвал террористической деятельностью удары ВСУ по танкерам Песков: удар ВСУ по танкерам и нефтепроводу – террористическая деятельность

Москва8 июл Вести.Удары киевского режима по танкерам и инфраструктуре "Голубой поток" являются террористической деятельностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, атаки Киева являются нападением на международную энергетическую инфраструктуру.

Это проявление террористической деятельности киевского режима сказал Песков

Ранее сообщалось, что в Таганрогском заливе в результате ночной атаки украинских БПЛА были повреждены два танкера, следовавших в Ростов-на-Дону. В результате атаки два человека получили незначительные ранения.