Москва8 июлВести.Удары киевского режима по танкерам и инфраструктуре "Голубой поток" являются террористической деятельностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, атаки Киева являются нападением на международную энергетическую инфраструктуру.
Это проявление террористической деятельности киевского режимасказал Песков
Ранее сообщалось, что в Таганрогском заливе в результате ночной атаки украинских БПЛА были повреждены два танкера, следовавших в Ростов-на-Дону. В результате атаки два человека получили незначительные ранения.