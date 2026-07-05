Песков заявил, что из-за положения на фронте ВСУ активизировали дальние удары Песков: ВСУ активизировали удары по инфраструктуре из-за положения на фронте

Москва5 июл Вести.Динамика на фронте ухудшается для Киева изо дня в день, это привело к тому, что киевский режим стал активнее наносить удары по российской инфраструктуре. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он ответил на вопрос о том, почему киевский режим активизировал атаки, целью которых становится российская инфраструктура.

Потому что динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются. Константиновка – это очень существенный рубеж, [город] является важнейшим шагом на пути взятия такого важного, ну, я бы сказал, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск пояснил Песков

Ранее президент России Владимир Путин поручил свести к минимуму последствия террористических атак ВСУ, которые осуществляются по гражданским объектам и инфраструктуре страны.