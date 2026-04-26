Москва26 апр Вести.Киевский режим на фоне успешных действий ВС РФ в зоне спецоперации истерит из-за усугубления ситуации и необходимости принимать все более трудные решения. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона неоднократно обращалась к украинским политикам с предложением начать переговоры.

Мы из Москвы неоднократно говорим о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли те решения, которые вы должны принять, чтобы выйти на договоренности. Дальше будет хуже. Дальше нужно будет принимать еще более болезненные решения. И они это начинают понимать, отсюда истерика сказал Песков

Ранее Киев направил в Анкару запрос с просьбой изучить возможность организации встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.