Москва5 июл Вести.Агрессивная сущность киевского режима вынуждает РФ создавать буферную зону вдоль границ с Украиной. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности, или буферную зону рассказал Песков

Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал от чего зависят контуры буферной зоны на границе с Украиной. Он заявил, что при формировании этой зоны будут учитываться принимаемые Киевом военные решения.