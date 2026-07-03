Поддубный объяснил, от чего зависят контуры буферной зоны на границе с Украиной Поддубный: РФ будет формировать буферную зону, учитывая новую тактику ВСУ

Москва3 июл Вести.Россия при формировании буферной зоны будет учитывать принимаемые Киевом военные решения и изменение тактики ВСУ. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

По его словам, с момента принятия Россией решения о создании буферной зоны ВСУ с применения артиллерийского вооружения переориентировались на атаки дальнобойными беспилотниками. Такие действия, отметил военкор, могут повлиять на очертания будущей зоны безопасности, создаваемых РФ вдоль своих границ.

Какая она должна быть? На самом деле, тоже во многом зависит от противника, потому что, если в начале специальной военной операции противник в основном использовал системы артиллерийского вооружения, теперь использует беспилотники, дальнобойные беспилотники. И это не только беспилотники тактического звена, но и FPV-дроны, которые уже применяются на 30–40 километров объяснил Поддубный

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска постепенно расширяют зону безопасности на сопредельной с Украиной территории. По словам главы государства, этот процесс будет продолжаться, пока не исчезнет угроза для приграничных регионов РФ.

В Госдуме отметили, что в буферную зону должны войти Одесская и Николаевская области Украины.