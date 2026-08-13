Москва13 авг Вести.Буферная зона безопасности на Украине, которую формируют Вооруженные силы России (ВС РФ), должна простираться глубоко внутрь украинской территории.

Такую точку зрения замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ Апты Алаудинов высказал в интервью ТАСС.

Буферная зона в будущем нам обязательно понадобится. Нам придется делать очень большой объем (работы – прим. ред.) для того, чтобы эта зона простиралась как можно дальше, вглубь территории самой Украины