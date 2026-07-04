Эксперт назвал задачу ВС РФ в зоне спецоперации на лето и начало осени Эксперт Дандыкин: задача ВС РФ в зоне СВО на лето - расширение зоны безопасности

Москва4 июл Вести.Одной из задач, которая стоит перед Вооруженными силами России в зоне специальной военной операции, является расширение зоны безопасности. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

В беседе с NEWS.ru он уточнил, что речь идет о задаче на летний период и начало осени.

Задачей этого лета и в какой-то степени начала осени станет расширение зоны безопасности, успешное продвижение на юг фронта и продолжение боев до полного изгнания противника из ДНР сказал Дандыкин

Кроме того, он указал на успехи российской армии на запорожском и херсонском направлениях, а также в Днепропетровской и Сумской областях.

Ранее президент России Владимир Путин во время общения с российскими военными заявил, что чем больше украинские войска будут бить по объектам российской инфраструктуры, тем больше РФ придется делать зону безопасности.