Москва4 июлВести.Одной из задач, которая стоит перед Вооруженными силами России в зоне специальной военной операции, является расширение зоны безопасности. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
В беседе с NEWS.ru он уточнил, что речь идет о задаче на летний период и начало осени.
Задачей этого лета и в какой-то степени начала осени станет расширение зоны безопасности, успешное продвижение на юг фронта и продолжение боев до полного изгнания противника из ДНРсказал Дандыкин
Кроме того, он указал на успехи российской армии на запорожском и херсонском направлениях, а также в Днепропетровской и Сумской областях.
Ранее президент России Владимир Путин во время общения с российскими военными заявил, что чем больше украинские войска будут бить по объектам российской инфраструктуры, тем больше РФ придется делать зону безопасности.