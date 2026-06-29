ВС РФ на константиновском направлении выдавливают ВСУ, сбивая их в группы Эксперт объяснил, почему ВС РФ у Константиновки удерживают ВСУ в полукольце

Москва29 июн Вести.Российские подразделения на константиновском направлении продолжают удерживать украинских боевиков в полуокружении, чтобы выдавить их с позиций, сбить в группы и уничтожить сконцентрированными ударами. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военный эксперт, доцент Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин.

Такая тактика позволяет военным РФ не втягиваться в долговременную ликвидацию огневых точек и отдельных групп ВСУ, подчеркнул эксперт.

Оставление полукольца, формата полуокружения на константиновском направлении обусловлено необходимостью выдавливания противника… Тем самым мы вынуждаем противника сосредотачиваться там, где нам удобно… для того, чтобы в дальнейшем уже единовременными ударами… уничтожать большие силы противника. Не те, которые размазаны, так скажем, тонким слоем по площадям, по регионам, по районам, по населенным пунктам объяснил Казанин

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" о значительных успехах российских войск в районе Константиновки. Глава государства отметил, что подразделения группировки войск "Юг" взяли под контроль 96% города и продолжают активное продвижение.