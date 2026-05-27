Эксперт Кнутов рассказал о тактике российских военных в боях за Константиновку

Москва27 мая Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) применяют тактику одновременного охвата и наступления по фронту в Константиновке, заявил ИС "Вести" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Российская армия, как пояснил он, ведет активный охват населенного пункта с флангов. Это, по словам эксперта, позволяет ослабить оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Идет работа еще и по флангам. И за счет этого противник вынужден снимать силы с фронта и отправлять на фланги, для того, чтобы как-то сдержать наше продвижение. Таким образом, по фронту оборона ослабевает, и причем ослабевает очень сильно. И в результате этого ослабления обороны происходит, собственно говоря, продвижение наше в Константиновке сказал Кнутов

Эксперт добавил, что данная тактика активно используется российской армией при освобождении населенных пунктов на Донбассе и дает "очень хорошие результаты".

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал детали продвижения ВС РФ в Константиновке. По его словам, единственная дорога, по которой ведется снабжение ВСУ в Константиновке, находится под постоянным огнем российских войск.