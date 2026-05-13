Москва13 мая Вести.Российские штурмовики выбили украинских военных из подземных капсул, построенных по стандарту НАТО на днепропетровском направлении. Прорыв к такому укрепленному сооружению является подвигом, заявил ИС "Вести" военный эксперт Юрий Кнутов.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что бойцы 80-го гвардейского танкового полка группировки войск "Центр" при наступлении на днепропетровском направлении выбили украинские формирования из сети мощных железобетонных укреплений.

По оценке Кнутова, российские военные избрали грамотную стратегию для наступления.

Наши военнослужащие выбрали день, когда был туман, зашли с тыла и начали освобождать от противника эту подземную галерею, состоящую из бетонных капсул НАТО. Двигались не в лоб, а с тыла потихонечку, освобождая одну капсулу за другой. И это говорит о том, что наши военнослужащие грамотно очень действовали заявил он

Кнутов подчеркнул, что подземные капсулы, построенные по стандарту НАТО, являются лишь частью укрепрайонов ВСУ.

Что значит ["укреп"] по стандартам НАТО? Это вначале идет минное поле, затем очень глубокий противотанковый ров, на дне которого колючая проволока "Егоза". Там же находятся "зубы дракона", за рвом - минное поле, и за минным полем еще один ров, примерно по такой же схеме. И затем еще раз "зубы дракона". То есть взять и преодолеть такую линию обороны - уже целый подвиг подчеркнул эксперт

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что ВС РФ ударили по железнодорожному составу ВСУ в Днепропетровской области.