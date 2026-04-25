Москва25 апрВести.Российские подразделения продвигаются в окрестностях Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) и планомерно берут город в охват, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
В Константиновке и ее окрестностях шли тяжелые бои, отметил Марочко.
Ожесточенные боестолкновения происходили в центре города и на его окраинах... Небольшие есть успехи в промзоне в центре города и на южной окраине... Если мы говорим об окрестностях Константиновки, то в Новодмитровке и Степановке происходит планомерное продвижение для охвата Константиновкиприводит ТАСС слова Марочко
Между тем российская армия усилила удары по противнику в Константиновке, Славянске и Краматорске, в том числе с помощью авиации.