Марочко: бойцы охватывают Константиновку со Степановки и Новодмитровки Марочко: российская армия охватывает Константиновку с двух сторон

Москва25 апр Вести.Российские подразделения продвигаются в окрестностях Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) и планомерно берут город в охват, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

В Константиновке и ее окрестностях шли тяжелые бои, отметил Марочко.

Ожесточенные боестолкновения происходили в центре города и на его окраинах... Небольшие есть успехи в промзоне в центре города и на южной окраине... Если мы говорим об окрестностях Константиновки, то в Новодмитровке и Степановке происходит планомерное продвижение для охвата Константиновки приводит ТАСС слова Марочко

Между тем российская армия усилила удары по противнику в Константиновке, Славянске и Краматорске, в том числе с помощью авиации.