Москва16 апрВести.Российские подразделения заняли новые позиции и рубежи севернее Берестка под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Что касается константиновского участка, то здесь идут серьезные боестолкновения. По той информации, которая мне поступила, у нас есть успехи севернее населенного пункта Бересток, где российскими военнослужащими заняты новые рубежи и позицииприводит ТАСС слова Марочко
Между тем российские войска, несмотря на ожесточенное сопротивление украинских боевиков, наступают у Константиновки.