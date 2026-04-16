Марочко: российские войска закрепились на новых позициях под Константиновкой

Москва16 апр Вести.Российские подразделения заняли новые позиции и рубежи севернее Берестка под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Что касается константиновского участка, то здесь идут серьезные боестолкновения. По той информации, которая мне поступила, у нас есть успехи севернее населенного пункта Бересток, где российскими военнослужащими заняты новые рубежи и позиции приводит ТАСС слова Марочко

Между тем российские войска, несмотря на ожесточенное сопротивление украинских боевиков, наступают у Константиновки.