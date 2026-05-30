Марочко: российская армия готовится взять Пришиб под Святогорском в ДНР

Москва30 мая Вести.Российские войска расширили зону контроля и подошли к населенному пункту Пришиб под Святогорском в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

С населенного пункта Яровая российские войска продвинулись южнее к реке Нитриус и сейчас, по сути, подошли к населенному пункту Пришиб. Нас с противником разделяет только водная преграда приводит ТАСС слова Марочко

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил ранее, что российские войска продвигаются к Святогорску и близлежащему селу Богородичное.