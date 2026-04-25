Москва25 апрВести.Российская армия начала бои за Рай-Александровку в Донецкой Народной Республике (ДНР), Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли ряд важных позиций в этом населенном пункте, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Начались полноценные бои за Рай-Александровку. Украинские боевики потеряли несколько ключевых позиций северо-восточнее от этого населенного пункта, поэтому здесь существенно снизилась обороноспособность украинских боевиковприводит ТАСС слова Марочко
При этом российские бойцы заняли новые рубежи и позиции на северо-восточных окраинах Рай-Александровки, заключил эксперт.