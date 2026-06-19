Марочко: ВСУ вынуждены покидать позиции после потери Рай-Александровки Марочко: ВСУ вынуждены отступать после потери Рай-Александровки

Москва19 июн Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены покинуть часть позиций после потери населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

В беседе с ТАСС он уточнил, что боевики ВСУ попадают под прямые удары российских военных.

Украинские боевики будут вынуждены покинуть ряд позиций у Рай-Александровки, поскольку они будут находиться под прямым прицелом наших даже не то что дроноводов, но и даже стрелкового оружия заявил Марочко

В Минобороны РФ 18 июня сообщили, что российские бойцы освободили Рай-Александровку.

Военный корреспондент Павел Кукушкин отметил, что освобождение населенного пункта имеет важное значение для развития наступления российской армии в сторону Славянска.