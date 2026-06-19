Москва19 июнВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены покинуть часть позиций после потери населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
В беседе с ТАСС он уточнил, что боевики ВСУ попадают под прямые удары российских военных.
Украинские боевики будут вынуждены покинуть ряд позиций у Рай-Александровки, поскольку они будут находиться под прямым прицелом наших даже не то что дроноводов, но и даже стрелкового оружиязаявил Марочко
В Минобороны РФ 18 июня сообщили, что российские бойцы освободили Рай-Александровку.
Военный корреспондент Павел Кукушкин отметил, что освобождение населенного пункта имеет важное значение для развития наступления российской армии в сторону Славянска.