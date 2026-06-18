Военкор рассказал о перспективах на фронте после освобождения Рай-Александровки

Освобождение Рай-Александровки важно для наступления на Славянск, заявил военкор Военкор рассказал о перспективах на фронте после освобождения Рай-Александровки

Москва18 июн Вести.Освобождение населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике имеет важное значение для развития наступления российской армии в сторону Славянска. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил военный корреспондент Павел Кукушкин.

По его словам, Рай-Александровка находится в десяти километрах от восточных районов Славянска.

Занятие этой точки очень важно для развития нашего наступления непосредственно на Славянск, поскольку мы увеличиваем в первую очередь радиогоризонт для работы наших операторов БПЛА, увеличиваем дальность работы нашей артиллерии уже по позициям непосредственно всушников в Славянске и Краматорске. Таким образом, контроль за Рай-Александровкой позволяет нам уже выходить на оперативный простор для движения непосредственно к этим городам объяснил Кукушкин

В четверг, 18 июня, Минобороны РФ сообщило об освобождении Рай-Александровки в ДНР усилиями бойцов группировки войск "Юг". Также оборонное ведомство показало кадры освобождения населенного пункта.