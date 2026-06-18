Москва18 июн Вести.Министерство обороны РФ показало кадры работы военных группировки "Юг" в ходе освобождения поселка Рай-Александровка в ДНР.

В комментарии к видео говорится, что Рай-Александровка освобождена в ходе действий подразделений 123-й и 88-й отдельных мотострелковых бригад 3-й общевойсковой армии "Юга". Благодаря слаженным действиям разведки, расчетов войск беспилотных систем и артиллерийских подразделений были уничтожены очаги сопротивления ВСУ в Рай-Александровке и прилежащих лесопосадках, что позволило российским штурмовикам зачистить позиции противника и взять поселок под свой контроль.

Освобождение данного населенного пункта подразделениями Южной группировки войск является очередным успешным этапом в освобождении Донецкой Народной Республики указали в МО РФ

О том, что этот населенный пункт перешел под контроль российских сил, ведомство сообщило в четверг.