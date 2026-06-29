Москва29 июн Вести.Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Богодаровка в Днепропетровской области подразделениями группировки войск "Восток".

Как сообщили в военном ведомстве, штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии вытеснили украинские формирования с занимаемых позиций на правом берегу реки Гайчур.

По данным Минобороны, в ходе боев в районе Богодаровки было уничтожено более взвода личного состава Вооруженных сил Украины, три боевые бронированные машины, семь единиц автомобильной техники, а также более 60 тяжелых беспилотников типа "Баба-Яга".

Об освобождении населенного пункта ранее в понедельник сообщило МО России.