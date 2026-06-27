В Минобороны рассказали, чем освобождение Новоскелеватого помогло ВС РФ МО: освобождение Новоскелеватого позволило закрепиться на западном берегу Гайчур

Москва27 июн Вести.Освобождение села Новоскелеватое в Днепропетровской области позволило российской армии закрепиться на западном берегу реки Гайчур, сообщает Минобороны РФ.

Населенный пункт был освобожден усилиями "Восточной" группировки войск 27 июня.

Освобождение Новоскелеватого позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на западном берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ (Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.) на этом участке говорится в заявлении МО РФ

В оборонном ведомстве добавили, что занятый рубеж также создает условия для дальнейшего продвижения "Востока" на территории Днепропетровской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские подразделения за сутки освободили 70 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР).