Москва25 маяВести.Освобождение населенного пункта Добропасово Днепропетровской области является важным шагом для дальнейшего наступления группировки войск "Восток" в северном направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Населенный пункт представлял собой крупный узел обороны украинских формирований. Освобождение Добропасово — важный шаг для дальнейших наступательных действий в северном направлении наших штурмовых подразделенийговорится в сообщении ведомства в MAX
В МО РФ уточнили, что в освобождении населенного пункта принимали участие подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии.
Ранее стало известно, что за неделю российские войска в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.