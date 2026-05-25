МО: освобождение Добропасово важно для наступления группировки "Восток" на север

Москва25 мая Вести.Освобождение населенного пункта Добропасово Днепропетровской области является важным шагом для дальнейшего наступления группировки войск "Восток" в северном направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Населенный пункт представлял собой крупный узел обороны украинских формирований. Освобождение Добропасово — важный шаг для дальнейших наступательных действий в северном направлении наших штурмовых подразделений говорится в сообщении ведомства в MAX

В МО РФ уточнили, что в освобождении населенного пункта принимали участие подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии.

Ранее стало известно, что за неделю российские войска в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.