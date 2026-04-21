Освобождение Нового Донбасса откроет армии России дорогу на Доброполье ТАСС: после взятие Нового Донбасса ВС РФ смогут двигаться на Доброполье

Москва21 апр Вести.Освобождение поселка Новый Донбасс откроет российским военным путь к городу Доброполье. Об этом ТАСС рассказали источники в российских силовых структурах.

Собеседники агентства уточнили, что поселок, перешедший под контроль российских войск, станет последним населенным пунктов перед Добропольем.

После него дорога к городу открывается уточнили в силовых структурах

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил, что Центральная группировка российских войск продвигается в направлении Доброполья.

По данным Генштаба, российские бойцы завершает зачистку Нового Донбасса от формирований украинских боевиков. Кроме того, ВС РФ продолжают ведение боя за Белицкое.

Всего с начала года под контроль российской армии перешло 80 населенных пунктов в зоне спецоперации.