Москва21 апрВести.Освобождение поселка Новый Донбасс откроет российским военным путь к городу Доброполье. Об этом ТАСС рассказали источники в российских силовых структурах.
Собеседники агентства уточнили, что поселок, перешедший под контроль российских войск, станет последним населенным пунктов перед Добропольем.
После него дорога к городу открываетсяуточнили в силовых структурах
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил, что Центральная группировка российских войск продвигается в направлении Доброполья.
По данным Генштаба, российские бойцы завершает зачистку Нового Донбасса от формирований украинских боевиков. Кроме того, ВС РФ продолжают ведение боя за Белицкое.
Всего с начала года под контроль российской армии перешло 80 населенных пунктов в зоне спецоперации.