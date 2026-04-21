Москва21 апр Вести.Группировка войск "Центр" Вооруженных сил России завершает зачистку населенного пункта Новый Донбасс в ДНР. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки "Южной" группировки российских войск.

По его словам, соединения и воинские части "Центра" увеличили зону контроля и в настоящий момент продвигаются в направлении населенного пункта Доброполье.

Освобождены Гришино и Павловка, завершается зачистка от формирований ВСУ населенного пункта Новый Донбасс сказал Герасимов

Глава Генштаба добавил, что российские войска продолжают вести бои за населенный пункт Белицкое.

Ранее Герасимов сообщил, что с начала 2026 года ВС РФ освободили 80 населенных пунктов в зоне спецоперации. Он уточнил, что в течение марта-апреля армия России установила контроль над 34 населенными пунктами.