Пушилин: ВС РФ перерезали логистику противника в направлении Доброполья Пушилин: ВС РФ отрезали пути снабжения ВСУ в направлении Доброполья

Москва4 мая Вести.После освобождения Новоалександровки в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские военные перерезали пути снабжения Вооруженных сил Украины в направлении Доброполья. Об этом информационной службе "Вести" сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

После освобождения Новоалександровки мы видим продвижение наших подразделений дальше. Здесь уже перерезаны пути снабжения и взяты под объективный контроль логистика противника в направлении Доброполья. Поэтому здесь тоже видим улучшение позиций сообщил Пушилин

30 апреля Министерство обороны России сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Корчаковка в Сумской области и Новоалександровка в ДНР.