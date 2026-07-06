Москва6 июлВести.Российские военнослужащие осуществляют охват города Допроболье, сообщил в интервью ИС "Вести" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, на добропольско-красноармейском направлении российские войска освободили Васильевку и продолжают продвигаться к Доброполью со стороны ранее освобожденных населенных пунктов Кутузовка и Новый Донбасс.
По факту осуществляется охват Доброполья. И я считаю, что это одно из таких направлений в сторону Днепропетровска, которое тоже позволит выйти здесь на границы территории ДНРподчеркнул Пушилин
Ранее сообщалось, что самолеты Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по пункту управления БПЛА ВСУ в районе Доброполья.