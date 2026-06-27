ВС РФ взяли под контроль Новоскелеватое в Днепропетровской области Армия России освободила село Новоскелеватое в Днепропетровской области

Москва27 июн Вести.Российские бойцы освободили село Новоскелеватое в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны РФ в сводке о ходе проведения СВО.

Населенный пункт взяли под свой контроль подразделения российской группировки войск "Восток".

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области говорится в сообщении российского военного ведомства

Также ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, добавили в Минобороны России. Кроме того, поражение было нанесено украинской бригаде морской пехоты.

Украинские боевики потеряли свыше 350 солдат. Помимо потерь в живой силе, противник лишился также трех боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудия полевой артиллерии.