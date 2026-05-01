Москва1 маяВести.ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Покаляное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Вчера в результате активных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Покаляное Харьковской областиговорится в сообщении оборонного ведомства
Также министерство обороны указало, что в течение прошедшей недели подразделения этой группировки взяли под контроль населенные пункты Бочково и Землянки в Харьковской области, а также Корчаковку, Новодмитровку и Таратутино в Сумской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 1 мая средства ПВО засекли и уничтожили 141 беспилотник украинских войск в небе над несколькими регионами России.