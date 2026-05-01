Москва1 маяВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались удержать контроль над населенным пунктом Покаляным в Харьковской области за счет опытных инструкторов. Однако их это не спасло, сообщило Минобороны России.
1 мая стало известно, что российские войска установили контроль над Покаляным.
Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтоженыговорится в заявлении ведомства
В министерстве уточнили, что бойцы штурмовых групп 71-й мотострелковой бригады группировки войск "Север" зашли и закрепились в селе. Их прикрывали артиллерия и ударные беспилотники.
Также сообщается, что подразделения "Севера" продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, одновременно наступая на нескольких направлениях.