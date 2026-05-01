ВСУ пытались удержать контроль над Покаляным за счет опытных инструкторов

В Минобороны рассказали, как ВСУ пытались удержать контроль над Покаляным ВСУ пытались удержать контроль над Покаляным за счет опытных инструкторов

Москва1 мая Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались удержать контроль над населенным пунктом Покаляным в Харьковской области за счет опытных инструкторов. Однако их это не спасло, сообщило Минобороны России.

1 мая стало известно, что российские войска установили контроль над Покаляным.

Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены говорится в заявлении ведомства

В министерстве уточнили, что бойцы штурмовых групп 71-й мотострелковой бригады группировки войск "Север" зашли и закрепились в селе. Их прикрывали артиллерия и ударные беспилотники.

Также сообщается, что подразделения "Севера" продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, одновременно наступая на нескольких направлениях.