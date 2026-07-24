Контратака ВСУ силами бывших заключенных под Харьковом провалилась ТАСС: контратака ВСУ силами экс-заключенных провалилась под Харьковом

Москва24 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались провести в районе населенного пункта Ивашкино в Харьковской области контратаку силами бывших заключенных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что контратака провалилась в результате огневого воздействия Вооруженных сил России (РФ).

В районе Ивашкино противник предпринял контратаку силами бывших заключенных. … Больше половины украинских националистов уничтожено, остальные сбежали на исходные позиции отмечается в публикации

10 июля сообщалось, что российские десантники группировки войск "Днепр" предотвратили попытку ВСУ провести контратаку с помощью наземных робототехнических комплексов в Запорожской области.