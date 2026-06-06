В Харьковской области уничтожено несколько десантных групп ВСУ

ВС РФ ликвидировали в Харьковской области десантные группы ВСУ В Харьковской области уничтожено несколько десантных групп ВСУ

Москва6 июн Вести.Несколько украинских десантно-штурмовых групп были ликвидированы в ходе провальной контратаки в направлении населенного пункта Казачья Лопань в Харьковской области.

Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Из некрологов украинских военных стало известно, что ВСУ пытались сдержать наступление российских войск на данном участке фронта с помощью ДШВ.

Однако подразделения ДШВ (Десантно-штурмовые войска - прим. ред.) были уничтожены практически в полном составе сказал собеседник агентства

Ранее российские военные нанесли удары по местам производства, хранения и площадкам запуска беспилотников ВСУ.