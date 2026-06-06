Москва6 июнВести.Несколько украинских десантно-штурмовых групп были ликвидированы в ходе провальной контратаки в направлении населенного пункта Казачья Лопань в Харьковской области.
Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Из некрологов украинских военных стало известно, что ВСУ пытались сдержать наступление российских войск на данном участке фронта с помощью ДШВ.
Однако подразделения ДШВ (Десантно-штурмовые войска - прим. ред.) были уничтожены практически в полном составесказал собеседник агентства
Ранее российские военные нанесли удары по местам производства, хранения и площадкам запуска беспилотников ВСУ.