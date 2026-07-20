Штурмовики известного зверствами полка ВСУ уничтожены у Казачьей Лопани Три штурмовые группы полка ВСУ "Скала" уничтожены в Харьковской области

Москва20 июл Вести.Российские военные уничтожили три штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) "Скала", сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Штурмовики ВСУ ликвидированы в районе Казачьей Лопани в Харьковской области.

Из Бугаевки 3 штурмовые группы ВСУ из состава 425-го ОШП выдвигались в направлении Казачьей Лопани. Перемещение противника было своевременно вскрыто нашей разведкой – все украинские националисты уничтожены в результате огневого воздействия говорится в сообщении

По данным Telegram-канала, украинское командование требует от боевиков "Скалы" результатов в боях за Казачью Лопань, пытаясь остановить продвижение российских войск за счет "пушечного мяса".

В конце мая подразделения группировки войск "Север" ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Гранов в Харьковской области. После этого ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратак у Казачьей Лопани, однако стабилизировать этот участок фронта им не удалось, сообщал ранее военный эксперт Андрей Марочко.

Полк "Скала", по данным силовиков, участвует в боевых действиях в Харьковской и Сумской областях. Он известен зверствами и издевательствами над мобилизованными, а также "мясными штурмами". Сообщалось, что криминальные авторитеты из "Скалы" избили подполковника Генштаба, прибывшего с проверкой, и местного капеллана.