Марочко: Киеву не удалось стабилизировать фронт у Казачьей Лопани Марочко: боевики ВСУ пытаются контратаковать у Казачьей Лопани

Москва5 июл Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются контратаковать у Казачьей Лопани на харьковском направлении, но Киев не может стабилизировать этот участок фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

При этом боевики ВСУ пытаются оказывать сопротивление, отметил эксперт.

Украинские боевики проводят ряд контратак, но стабилизировать фронт украинскому командованию в Казачьей Лопани не получается приводит ТАСС слова Марочко

ВСУ подорвали подвалы с телами погибших сослуживцев при бегстве из Казачьей Лопани. Сразу три боевые группы ВСУ самовольно оставили свои позиции на окраинах поселка.

Между тем историк, военный эксперт Вадим Мингалев рассказал, что украинские боевики бросают позиции в Казачьей Лопани, открывая российским военным дорогу на Харьков.