ВСУ при отступлении из Казачьей Лопани взорвали подвалы с телами сослуживцев

Боевики ВСУ подорвали подвалы с телами погибших товарищей в Казачьей Лопани ВСУ при отступлении из Казачьей Лопани взорвали подвалы с телами сослуживцев

Москва11 июн Вести.Боевики из 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвали подвали с телами их погибших сослуживцев при бегстве из Казачьей Лопани на Харьковском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Как отмечается, сразу три боевых группы бригады самовольно оставили свои позиции в окраинах поселка.

На северных окраинах Казачьей Лопани три боевые группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ бежали с занимаемых позиций. Отступая, украинские военнослужащие взорвали подвалы, в которых находились останки их сослуживцев сообщил источник

Ранее в июне сообщалось, что российские военные ликвидировали несколько десантно-штурмовых групп ВСУ во время провалившейся контратаки под Казачьей Лопанью.