Москва4 авг Вести.Боевики ВСУ подорвались на собственных минах при попытке сбежать из села Бакшеевка Харьковской области. В эту локацию их вывел украинский оператор БПЛА, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Часть военнослужащих 113-й отдельной бригады теробороны пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле цитирует агентство своего собеседника

Ранее пленный боевик ВСУ рассказал, что нелегальное пересечение украинской границы через Молдавию стоит от 5 тысяч долларов.