Москва4 авгВести.Нелегальное пересечение украинской границы через Молдавию стоит от 5 тысяч долларов, пишет ТАСС со ссылкой на слова военнопленного Александра Борщука.
По его словам, безопасность операции не гарантируется.
[С Украины] бегут через Молдавию. Цены разные, от 5 тысяч долларов и выше. Тебя доводят только [до украинской границы], а дальше как повезетотметил он
Ранее пленные боевики ВСУ сообщили, что командиры некоторых подразделений украинской армии призывают своих подчиненных самовольно оставлять расположение частей и обещают прикрывать беглецов в течение нескольких дней.
В мае немецкое издание Bild писало, что около 32 тысяч украинцев с начала конфликта незаконно пересекли границу через румынские Карпаты, чтобы избежать мобилизации.