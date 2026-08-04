ТАСС: пленный Борщук заявил, что побег с Украины стоит от $5 тыс

Названа стоимость нелегального пересечения границы Украины через Молдавию ТАСС: пленный Борщук заявил, что побег с Украины стоит от $5 тыс

Москва4 авг Вести.Нелегальное пересечение украинской границы через Молдавию стоит от 5 тысяч долларов, пишет ТАСС со ссылкой на слова военнопленного Александра Борщука.

По его словам, безопасность операции не гарантируется.

[С Украины] бегут через Молдавию. Цены разные, от 5 тысяч долларов и выше. Тебя доводят только [до украинской границы], а дальше как повезет отметил он

Ранее пленные боевики ВСУ сообщили, что командиры некоторых подразделений украинской армии призывают своих подчиненных самовольно оставлять расположение частей и обещают прикрывать беглецов в течение нескольких дней.

В мае немецкое издание Bild писало, что около 32 тысяч украинцев с начала конфликта незаконно пересекли границу через румынские Карпаты, чтобы избежать мобилизации.