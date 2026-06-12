На Украине задержали организатора выезда мужчин за рубеж под видом музыкантов

Военнообязанных вывозили с Украины "на гастроли" под видом музыкантов На Украине задержали организатора выезда мужчин за рубеж под видом музыкантов

Москва12 июн Вести.Во Львовской области Украины правоохранители раскрыли схему незаконного вывоза военнообязанных мужчин под видом музыкантов. Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Telegram-канале.

По данным ведомства, организатором схемы оказался 48-летний иностранец, имеющий вид на жительство на Украине. Следствие считает, что он оформлял мужчин в качестве участников музыкальной группы, якобы отправлявшейся на гастроли в страны Европейского союза.

Для выезда использовалась онлайн-система "Путь", которая позволяет отдельным категориям граждан пересекать государственную границу. Стоимость услуги, как утверждают правоохранители, составляла от 8 до 12 тысяч долларов с человека.

В полиции сообщили, что подозреваемый был задержан во время получения аванса от очередного клиента, которого планировали оформить как "звукорежиссера" музыкального коллектива.

Ранее в Закарпатской области Украины уролог районной больницы продал военнообязанному за 400 долларов удаленный у пациентки камень, чтобы подтвердить фиктивную болезнь.