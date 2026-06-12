Москва12 июнВести.Во Львовской области Украины правоохранители раскрыли схему незаконного вывоза военнообязанных мужчин под видом музыкантов. Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Telegram-канале.
По данным ведомства, организатором схемы оказался 48-летний иностранец, имеющий вид на жительство на Украине. Следствие считает, что он оформлял мужчин в качестве участников музыкальной группы, якобы отправлявшейся на гастроли в страны Европейского союза.
Для выезда использовалась онлайн-система "Путь", которая позволяет отдельным категориям граждан пересекать государственную границу. Стоимость услуги, как утверждают правоохранители, составляла от 8 до 12 тысяч долларов с человека.
В полиции сообщили, что подозреваемый был задержан во время получения аванса от очередного клиента, которого планировали оформить как "звукорежиссера" музыкального коллектива.
Ранее в Закарпатской области Украины уролог районной больницы продал военнообязанному за 400 долларов удаленный у пациентки камень, чтобы подтвердить фиктивную болезнь.