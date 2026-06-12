"Долгие гастроли": иностранец вывозил с Украины уклонистов под видом музыкантов Иностранец вывозил уклонистов с Украины под видом музыкантов

Москва12 июн Вести.На Украине иностранец организовал схему незаконной переправки уклонистов за границу под видом участников музыкальной группы, которая якобы направлялась на гастроли в европейские страны. Стоимость "организации тура" составляла от 8 до 12 тысяч долларов, мужчина задержан, сообщили в украинской национальной полиции.

"Гастроли" в Европу за 12 тысяч долларов: в Львовской области разоблачили организатора схемы выезда военнообязанных​​​. Координировал проведение фиктивных культурно-художественных мероприятий в странах Европейского союза 48-летний иностранец с видом на постоянное жительство на Украине говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции

Работала преступная схема следующим образом: военнообязанных мужчин вносили в базу онлайн-системы "Шлях" (в переводе с украинского "Путь") как участников музыкальной группы, которая якобы направлялась в страны ЕС на гастроли. Стоимость таких услуг составляла от 8 до 12 тысяч долларов с человека.

Задержание организатора незаконного канала для перехода границы произошло в тот момент, когда он получал аванс. Ему инкриминируется преступление по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – лишение свободы на срок до девяти лет с дополнительным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также с конфискацией имущества.

Ранее газета Bild писала, что около 32 тысяч украинцев с начала конфликта незаконно пересекли границу через румынские Карпаты, чтобы избежать мобилизации.