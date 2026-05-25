Москва25 мая Вести.Государственная пограничная служба Украины на своем официальном сайте сообщила о ликвидации масштабной схемы незаконной легализации иностранных граждан на территории страны.

Преступная группа специализировалась на легализации выходцев из стран Юго-Восточной Азии и Северной Африки. По данным пограничников, иностранцы покупали за $1,5 тыс. пакет документов для оформления фиктивного приглашения на обучение. На основании этих документов консульства выдавали им долгосрочные визы, а после иностранцы получали вид на временное проживание.

Правоохранительные органы выявили около 100 подобных студентов, не владеющих украинским языком и не разбирающихся в учебном процессе. Статус студента использовался мигрантами для незаконного пребывания на территории страны с целью трудоустройства, а также свободного пересечения границы в условиях военного положения.

Как отмечается, в состав преступной группы входили гражданин Пакистана и сотрудники одного из украинских университетов, расположенного в центральной части страны. При обыске у них изъяли среди прочего документацию, подтверждающую фиктивное обучение и предоставление жилья иностранцам.