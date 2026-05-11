Руководство украинского вуза заработало $1,1 млн на отсрочках от мобилизации

Москва11 мая Вести.Руководство частного вуза в подконтрольном Киеву городе Запорожье пойдет под суд за схему фиктивного зачисления военнообязанных в аспирантуру для получения ими отсрочки от мобилизации. Как сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, организаторы схемы заработали на ней более 1,1 миллиона долларов (84,5 млн рублей).

В преступной схеме были задействованы ректор-владелец вуза, заместитель директора одного из институтов, начальник центра информационных систем, сотрудники отдела аспирантуры, а также четыре проректора, среди которых была дочь ректора, сообщил Кравченко.

Участники схемы занимались подделкой документов, а также они вносили ложные данные в государственную электронную базу. Таким образом, число принятых в вуз аспирантов оказалось в 13 раз больше, чем это было позволено по квоте.

В суд направлен обвинительный акт в отношении девяти участников преступной организации, говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале Кравченко.

За два года... незаконно оформили почти 3,5 тысячи мужчин призывного возраста. В общей сложности схема принесла ее организаторам более 50 миллионов гривен (1,1 миллиона долларов или 84,5 миллиона рублей – Прим. ред.) говорится в сообщении

Министерство образования и науки Украины, как следует из сообщения, аннулировало лицензию университета на подготовку аспирантов.

Политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо 5 мая заявил информационной службе "Вести", что украинское общество подготавливают к усилению кампании по привлечению женщин в ряды ВСУ.