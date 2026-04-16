Москва16 апр Вести.Задержанный за госизмену уроженец Запорожья признался, что его вербовкой занимались украинские кураторы женского пола. Кадрами задержания и допроса злоумышленника поделился Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На видео допроса злоумышленник признается, что в ходе контактов с представителями украинских спецслужб он переписывался с некими Ириной и Татьяной, которые представились волонтерами. По словам задержанного, они требовали указать местоположение и количество российских военнослужащих в районе.

Ранее в ФСБ заявили, что в Запорожской области задержали мужчину 1973 года рождения по подозрению в шпионаже в пользу Вооруженных сил Украины. Сейчас злоумышленник заключен под стражу, против него возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".