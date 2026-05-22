Москва22 маяВести.В Запорожской области сотрудники регионального УФСБ РФ совместно с СОБР "Смерч-А" управления Росгвардии провели операцию по задержанию двух местных жительниц. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба УФСБ России по региону, женщины подозреваются в государственной измене.
При ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что гражданки России совершали переводы на расчетные счета, используемые в интересах ВСУ, через приложения украинских банков.
Всего ими перечислено более 80 тысяч рублейговорится в сообщении
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.