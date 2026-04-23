В Запорожье пенсионерка приговорена к 14 годам за госизмену

Жительница Запорожской области осуждена на 14 лет за финансирование ВСУ

Москва23 апр Вести.В Запорожской области вынесен приговор в отношении жительницы села Любимовка Михайловского района. Россиянка 1960 г.р. признана виновной в госизмене, сообщает Telegram-канал Запорожского областного суда.

По материалам следствия, гражданка РФ установила на своем смартфоне украинское мобильное приложение и оказывала финансовую помощь ВСУ с октября 2023 года по июнь 2024 года.

В частности, пенсионерка приобрела 102 военные облигации Украины на общую сумму 270 080 рублей говорится в сообщении

По статье о государственной измене женщине назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет, ограничением свободы на 1 год.