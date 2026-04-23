Москва23 апрВести.Запорожский областной суд приговорил жительницу Михайловского района региона к 14 годам колонии по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Республики Крым.
С октября 2023 по июнь 2024 гг. женщина осуществила три денежных перевода на общую сумму более 270 тыс. рублей на банковский счет для сбора денег в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом она осознавала, что средства будут использованы в целях нанесения вреда ВС РФ.
Суд приговорил виновную к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на срок 1 годговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Незаконная деятельность подсудимой выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Запорожской области.