Москва10 апр Вести.В Херсонской области суд приговорил местную жительницу к 12 годам заключения по делу о государственной измене, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в MAX.

В ходе расследования было установлено, что 55-летняя женщина собирала данные о расположении военной техники и российских военнослужащих, а затем передавала их куратору из украинских спецслужб.

Она признана виновной в государственной измене указывается в сообщении

В качестве наказания суд назначил ей 12 лет колонии общего режима, год ограничения свободы и штраф в размере 100 тысяч рублей.