Гражданин Украины осужден на 13 лет колонии за шпионаж в Херсонской области

Гражданин Украины осужден на 13 лет за шпионаж в Херсонской области Гражданин Украины осужден на 13 лет колонии за шпионаж в Херсонской области

Москва5 июн Вести.Гражданин Украины Анатолий Марчук осужден на 13 лет колонии по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ) в Херсонской области. Об этом сообщила региональная прокуратура.

С марта по июнь 2022 года мужчина, являясь гражданином Украины и находясь в Скадовске, собирал данные о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава ВС РФ, которые затем передавал представителям украинской разведки. В последующем переданная им информация могла быть использована для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных.

Таким образом, фигурант был признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Суд с учетом позиции прокуратуры назначил Марчуку наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет … в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Херсонской области.