Москва21 июлВести.Суд приговорил жителя Запорожской области к 13 годам лишения свободы за шпионаж и публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Он уточнил, что осужденный целенаправленно собирал и передавал врагу сведения о перемещении личного состава и военной техники ВС РФ.
По сути, работал против своих же земляков, против безопасности наших городов и сел, против ребят, которые ценой собственной жизни защищают мирное небо над наминаписал Балицкий в мессенджере MAX
Он уточнил, что наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.
Измена Родине имеет одно последствие – тюремное заключение и клеймо предателя на всю жизньподчеркнул губернатор
Он призвал граждан не позволять втягивать их в преступные схемы и не верить обещаниям легких денег от вражеских спецслужб.