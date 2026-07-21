Житель Запорожской области получил 13 лет за шпионаж и призывы к экстремизму

Работал против своих земляков: житель Запорожской области осужден за шпионаж Житель Запорожской области получил 13 лет за шпионаж и призывы к экстремизму

Москва21 июл Вести.Суд приговорил жителя Запорожской области к 13 годам лишения свободы за шпионаж и публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что осужденный целенаправленно собирал и передавал врагу сведения о перемещении личного состава и военной техники ВС РФ.

По сути, работал против своих же земляков, против безопасности наших городов и сел, против ребят, которые ценой собственной жизни защищают мирное небо над нами написал Балицкий в мессенджере MAX

Он уточнил, что наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.

Измена Родине имеет одно последствие – тюремное заключение и клеймо предателя на всю жизнь подчеркнул губернатор

Он призвал граждан не позволять втягивать их в преступные схемы и не верить обещаниям легких денег от вражеских спецслужб.