Гражданка России и Украины передавала сведения СБУ Гражданку России и Украины осудили за передачу данных СБУ

Москва21 мая Вести.В Краснодаре краевой суд вынес приговор в отношении гражданки РФ и Украины, которая передавала Службе безопасности Украины (СБУ) данные о позиционировании спутников GPS в Новороссийске. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, подсудимая выступала против политического курса Российской Федерации и проведения СВО. В 2023 году в Киеве она установила контакт с сотрудником СБУ, затем получила гражданство РФ и в марте 2024 года приехала в Новороссийск для выполнения задания куратора.

При помощи специальных приложений, установленных в ее смартфоне, она собирала и передавала сотруднику СБУ статистические данные о позиционировании, количестве спутников GPS, уровне сигнала, скорости передачи данных. Сведения предназначались для организации и совершении диверсионно-террористических актов.

Противоправная деятельность подсудимой пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю говорится в сообщении

Суд назначил подсудимой 15 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Полученные в результате преступной деятельности 40 000 рублей конфискованы.